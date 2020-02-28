Пенс пообещал, что США нарастят усилия в борьбе со вспышкой коронавируса

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Угроза, вызванная вспышкой коронавируса, остается низкой для США, однако администрация в ближайшие дни намерена бросить все ресурсы для урегулирования ситуации. Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс на заседании штаба по борьбе распространением данного заболевания.

"Самая правильная оценка [ситуации] состоит в том, что угроза для США остается низкой, - цитирует Пенса пресс-пул Белого дома. - В ближайшие дни мы предпримем усилия, чтобы все ресурсы федерального правительства были привлечены для борьбы с вирусом в США". Вице-президент отметил, что администрация ведет переговоры с Конгрессом для выделения больших средств на противодействие вирусу.

Президент США Дональд Трамп в среду назначил Пенса координатором по борьбе с распространением нового коронавируса в стране.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию и США. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.