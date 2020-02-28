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В ГИБДД рассказали, в какой день недели чаще всего происходят ДТП

Согласно статистике, аварии чаще всего происходят по пятницам, но погибают в них в основном по субботам
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Большая часть дорожно-транспортных происшествий на дорогах России в прошлом году произошла по пятницам, а погибали в них чаще по субботам. Об этом говорится в статистических данных Госавтоинспекции, с которыми ознакомился ТАСС.

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Согласно этим данным, на дорогах России в 2019 году по пятницам произошло более 25 тыс. ДТП, в них погибли более 2,4 тыс. человек. По субботам жертвами автоаварий стали более 3 тыс. человек.

Меньше всего ДТП на дорогах страны происходило по воскресеньям и средам. Основной пик дорожно-транспортных происшествий пришелся на утреннее и вечернее время - в основном на 09:00 и 20:00.

Всего в стране в 2019 году произошло более 164 тыс. ДТП, в них погибли около 17 тыс. человек, в их числе 5 тыс. пешеходов, 794 ребенка. Во всех ДТП пострадали 211 тыс. человек.

В среду президент России Владимир Путин, выступая на заседании расширенной коллегии МВД, отметил, что за последние восемь лет смертность на дорогах в России сократилась более чем на треть, однако работа в этом направлении должна быть продолжена. По словам президента, почти 90% погибших в авариях - граждане в возрасте 18-50 лет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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В России увеличилось количество ДТП по вине молодых водителей
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