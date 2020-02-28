В России увеличилось количество ДТП по вине молодых водителей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Количество ДТП, произошедших по вине молодых водителей, увеличилось с начала 2019 года. Об этом говорится в статистических данных ГИБДД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Штрафы за "вафельницу", "уголовка" за побег. Что делают власти, чтобы сократить число ДТП

Согласно этим данным, с начала прошлого года произошло более 10 тыс. автоаварий по вине водителей, стаж управления транспортным средством у которых составляет менее двух лет. В таких дорожно-транспортных происшествиях погибло 846 человек, а пострадало более 14 тысяч.

В 2018 году по вине молодых водителей произошло 9,9 тыс. ДТП, в них погибли 826 человек.

В 2020 году в РФ запланированы значительные изменения правил проведения экзаменов на получение водительских прав. В частности, из практической части будет исключен этап "площадка". Элементы этого испытания будут проводиться в городе на дорогах с малоинтенсивным движением. Согласно постановлению правительства, эти важные для будущих водителей изменения вступят в силу 1 октября 2020 года.