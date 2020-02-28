В семи федеральных округах ожидается повышенная пожароопасность в лесах

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Рослесхоз весной текущего года ожидает превышение многолетних значений уровня лесной пожарной опасности в семи федеральных округах. Об этом свидетельствуют данные долгосрочного прогноза рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах РФ, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"На федеральном уровне были своевременно изданы все необходимые организационно-распорядительные документы, которыми регионам даны поручения создать оперативные штабы, организовать контроль за выполнением профилактических противопожарных мероприятий", - приводятся в сообщении слова заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ - руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Сергея Аноприенко. Он также отметил, что средства для подготовки к пожароопасному сезону были переданы регионам в декабре прошлого года.

Согласно прогнозам, в апреле 2020 года вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности велика в восточной части Республики Тыва, южной части Республики Бурятия и Приморского края, на юге Забайкальского края и в юго-западной части Иркутской области.

"В зоне риска раннего наступления пожароопасного сезона в Приволжском федеральном округе окажется вся территория Саратовской области, Пензенской области, Республики Мордовия, южная часть Самарской области и западная часть территории Оренбургской области", - отмечается в сообщении. Повышение пожарной опасности прогнозируется также в регионах Центрального федерального округа - Смоленской, Тверской, Костромской, Московской, Орловской, Курской, Белгородской, Калужской и Брянской областях.

Кроме того, вероятность возникновения лесных пожаров увеличится в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах - в восточных частях Республики Алтай и Красноярского края, юга Хакасии, Хабаровского края, Амурской области, западной части Приморского края и всей Еврейской автономной области.

"Высокая лесопожарная опасность в последнем месяце весны ожидается на Урале в Челябинской и Курганской областях, а также Южном федеральном округе на всей территории Волгоградской области, западных районах Ростовской области и Республики Калмыкия", - сказали в Рослесхозе. Увеличение пожароопасности ожидается также в Приволжском (запад Саратовской области, Пензенская область, север Нижегородской области, восточная часть Оренбургской области) и Северо-Кавказском (северная часть Ставропольского края) федеральных округах.