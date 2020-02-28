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75-летие Победы

Мини-парады во дворах домов проведут для маломобильных ветеранов Приморья

В них примут участие юнармейцы, воспитанники патриотических клубов и работники культуры в сопровождении оркестров военных

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Мини-парады у домов ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогут посетить торжественные мероприятия ко Дню Победы, планируется провести в Приморье, сообщила в пятницу пресс-служба правительства края.

"С 25 апреля по 9 мая в крае пройдет акция "Парад у дома ветерана". Всего в Приморье проживают 529 участников Великой Отечественной войны, не каждый может прийти на парад. Значит, парад будет проведен у дома ветерана силами юнармейцев, воспитанников патриотических клубов, 5-й Краснознаменной общевойсковой армии, работников культуры в сопровождении оркестров военных, колледжа и детских школ искусств", - цитирует пресс-служба врио зампредседателя правительства края Елену Бронникову.

На центральной площади Владивостока 5-9 мая будет работать "Почта Победы": каждый сможет написать письмо ветерану, уже приготовлено 10 тыс. открыток. 9 мая пройдет также акция "Бессмертный полк", после начнут работать 20 локальных площадок, одна из которых будет оформлена как киностудия. "У гостей праздника будут брать интервью, посвященные воспоминаниям о родственниках, участвовавших в военных событиях", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в районе железнодорожного вокзала и на Океанском проспекте во Владивостоке установят экраны, на которых будет идти трансляция с центральной площади.

В пресс-службе напомнили, что в январе в крае провели акцию "Блокадный хлеб": прошли экскурсии, выставки, лектории, показы кинофильмов, патриотические классные часы, встречи школьников с ветеранами.

Также проводится конкурс исследовательских работ для школьников "Правнуки Победителей", цель которого - сохранить память об участниках войны и тружениках тыла у подрастающего поколения. Власти региона создали в соцсетях посвященные Великой Победе аккаунты, где публикуются исторические справки и факты о людях, которых в годы Великой Отечественной войны судьба связала с Приморьем.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток75-летие Победы
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