Гутерриш заявил об уменьшении количества возможностей предотвратить пандемию коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Ситуация с распространением респираторного заболевания, вызываемого коронавирусом, приближается к пандемии. Такую оценку выразил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в университете The New School.

"На данный момент это не пандемия, но есть явный риск ее возникновения, - отметил он. - Окно возможностей по предотвращению этого сужается, нам надо принять срочные меры".

В числе таких мер генсек назвал доставку в медицинского оборудования и лекарств в развивающиеся страны. В то же время он призвал избегать стигматизации определенных групп людей в связи с распространением вируса и действовать, соблюдая права человека.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 46 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.