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Суд в США обязал российскую фирму объяснить, почему она не представила запрошенные данные

Речь идет о компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", обвиняемой во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Федеральный суд округа Колумбия обязал российскую компанию "Конкорд менеджмент и консалтинг", обвиняемую во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году, примерно в течение суток объяснить, почему она не представила затребованные американскими властями материалы и не должна быть подвергнута взысканию. Об этом говорится в поступившем в четверг в электронную базу суда постановлении судьи Дэбни Фридрик.

Американская прокуратура ранее запросила у "Конкорд", в частности, информацию о структуре компании, внутреннюю переписку ее сотрудников, а также сведения о якобы имевшихся связях между ней и российским "Агентством интернет-исследований". Суд обязал "Конкорд" выполнить данный запрос. Прокуратура утверждает, что фирма предоставила только часть запрошенных материалов.

Как постановила Фридрик, "Конкорд" должна до 17:00 пятницы по времени Восточного побережья США (01:00 субботы по мск) объяснить, почему ее не следует подвергать взысканию за невыполнение предписания суда. Планируется, что 2 марта состоятся судебные слушания, на которых должен быть обсужден данный вопрос. В постановлении подчеркивается, что представителям "Конкорд" следует присутствовать на заседании и рассказать, какие меры были приняты для выполнения запроса.

Судья не уточнила, какому именно взысканию могут подвернуть российскую компанию.

О разбирательстве

Планируется, что судебный процесс по делу "Конкорд" начнется в апреле.

В середине февраля 2018 года власти США заочно выдвинули обвинения против 13 граждан России и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера. Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований" с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого Мюллер предъявил российскому предпринимателю Евгению Пригожину обвинения в финансировании антиамериканских информационных кампаний, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" получало средства на свои операции от Пригожина и контролируемых им компаний, включая "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Москва до этого неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАРоссияМюллер, Роберт
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