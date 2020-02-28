Врачи рекомендуют вызывать скорую помощь на дом при наличии симптомов нового коронавируса

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Врачи рекомендуют при наличии симптомов нового коронавируса (2019-nCoV), в частности, при недомогании после возвращения из зарубежных стран, вызвать скорую помощь на дом. Самостоятельный поход в больницу может подвергнуть риску заражения других людей в случае подтверждения диагноза, отмечают опрошенные ТАСС эксперты.

"Никуда идти ни в коем случае не надо, самым правильным действием будет позвонить в скорую, описать свои симптомы и получить рекомендации, потому что есть риск заразить кого-то еще в случае, если у вас действительно коронавирус", - сказал ТАСС вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков также отмечает, что, если человек приехал из района, эндемичного по новому коронавирусу, и в течение инкубационного периода (по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет 14 суток) почувствовал недомогание, лучше всего обратиться за помощью из дома, вызвав скорую помощь инфекционной клиники. "Если человек предполагает, что у него коронавирусная инфекция, он должен максимально ограничить себя и не заражать окружающих. <...> Это долг каждого гражданина страны не скидывать свою ответственность на Минздрав и не ругать медицину и здравоохранение. Каждый человек должен заботиться о своих согражданах", - сказал он ТАСС.

Отличить новую коронавирусную инфекцию от гриппа или ОРВИ практически невозможно, так как они имеют очень похожую симптоматику, отмечают эксперты. Однако, по словам Лукашева, если при гриппе высокая температура - один из главных симптомов, то для нового коронавируса - нет. "От гриппа клинически отличить сложно. Единственное - высокая температура, скажем 39 градусов, не характерна для нового коронавируса", - пояснил вирусолог, добавив, что кашель при наличии 2019-nCoV преимущественно сухой. Это обусловлено тем, что вирус вызывает пневмонию (воспаление легких), а мокрый кашель преимущественно является симптомом бронхита.

"После вызова скорой решается вопрос о госпитализации в инфекционную больницу, там сдается тест. В каждом городе есть место, куда направляют на сдачу теста на наличие новой коронавирусной инфекции, это все организованно. После нужно находиться в изоляции, пока не будет получен результат теста", - добавил Тимаков.

Возможность повторного заражения

Ранее в опубликованной сводке Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР отмечалось, что медики зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в китайском городе Ухань (центральная провинция Хубэй). По данным газеты "Чайна дейли", коронавирус вновь выявлен у 13 пациентов, которые вылечились от пневмонии нового типа и выписаны из госпиталей в провинции Гуандун (Южный Китай).