Врачи рекомендуют вызывать скорую помощь на дом при наличии симптомов нового коронавируса

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Врачи рекомендуют при наличии симптомов нового коронавируса (2019-nCoV), в частности, при недомогании после возвращения из зарубежных стран, вызвать скорую помощь на дом. Самостоятельный поход в больницу может подвергнуть риску заражения других людей в случае подтверждения диагноза, отмечают опрошенные ТАСС эксперты.
"Никуда идти ни в коем случае не надо, самым правильным действием будет позвонить в скорую, описать свои симптомы и получить рекомендации, потому что есть риск заразить кого-то еще в случае, если у вас действительно коронавирус", - сказал ТАСС вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков также отмечает, что, если человек приехал из района, эндемичного по новому коронавирусу, и в течение инкубационного периода (по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет 14 суток) почувствовал недомогание, лучше всего обратиться за помощью из дома, вызвав скорую помощь инфекционной клиники. "Если человек предполагает, что у него коронавирусная инфекция, он должен максимально ограничить себя и не заражать окружающих. <...> Это долг каждого гражданина страны не скидывать свою ответственность на Минздрав и не ругать медицину и здравоохранение. Каждый человек должен заботиться о своих согражданах", - сказал он ТАСС.
Отличить новую коронавирусную инфекцию от гриппа или ОРВИ практически невозможно, так как они имеют очень похожую симптоматику, отмечают эксперты. Однако, по словам Лукашева, если при гриппе высокая температура - один из главных симптомов, то для нового коронавируса - нет. "От гриппа клинически отличить сложно. Единственное - высокая температура, скажем 39 градусов, не характерна для нового коронавируса", - пояснил вирусолог, добавив, что кашель при наличии 2019-nCoV преимущественно сухой. Это обусловлено тем, что вирус вызывает пневмонию (воспаление легких), а мокрый кашель преимущественно является симптомом бронхита.
"После вызова скорой решается вопрос о госпитализации в инфекционную больницу, там сдается тест. В каждом городе есть место, куда направляют на сдачу теста на наличие новой коронавирусной инфекции, это все организованно. После нужно находиться в изоляции, пока не будет получен результат теста", - добавил Тимаков.
Возможность повторного заражения
Ранее в опубликованной сводке Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР отмечалось, что медики зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в китайском городе Ухань (центральная провинция Хубэй). По данным газеты "Чайна дейли", коронавирус вновь выявлен у 13 пациентов, которые вылечились от пневмонии нового типа и выписаны из госпиталей в провинции Гуандун (Южный Китай).
По словам Тимакова, анализировать ситуацию при отсутствии полного объема информации по инфекции крайне тяжело. Однако он пояснил, что одним из объяснений повторного заражения может быть отсутствие у человека на генетическом уровне выработанного иммунитета как к вакцинам, так и к вирусам. Такое встречается у порядка 1% населения Земли. "Если действительно вирус сам по себе такой тяжелый, что вызывает повторные заболевания и не связан с индивидуальной восприимчивостью человека, тогда будет ли иметь вообще эффективность прививка? Если человек на саму инфекцию не вырабатывает полноценно иммунитет, то вакцина может быть тем более бесполезна", - сказал он.
"Второй момент, есть такое понятие, как невыработка иммунитета в стрессовых ситуациях. Проводились определенные исследования, когда группе студентов делали прививки, а потом создавали стрессовую ситуацию. В стрессе иммунитет на прививку вырабатывался гораздо хуже. А так как все сейчас находятся в стрессе из-за коронавируса, этот вариант тоже нельзя исключать - организм в стрессовой ситуации не вырабатывает полноценный иммунитет, как это должно быть", - добавил вакцинолог.
Эксперты также отметили, что один пациент, имеющий коронавирусную инфекцию, в среднем может заразить двух-трех человек, но многое зависит от особенности иммунной системы носителя и случайных факторов. "Один человек может заразить 70 [человек], а эти 70 могут не заразить никого или заразить по одному человеку. Поэтому в среднем такой показатель, но возможны так называемые супер-распространители, которые заражают сразу много людей", - пояснил Лукашев.
"Зависит от того, насколько тесно носитель будет общаться с другими людьми. Если он будет в закрытом помещении, как было на лайнере (Diamond Princess, который находится на карантине в порту города Иокогама - прим. ТАСС), тогда ежедневно на тебя попадает эта доза вируса, естественно, процент заражения будет больше, - добавил Тимаков. - Количество зараженных людей зависит от длительности контакта с больным человеком, тесноты контакта с ним. Но не факт, что ты обязательно заразишься, многое также зависит от восприимчивости организма".