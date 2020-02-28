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Распространение коронавируса нового типа

Disneyland в Токио временно закрыли из-за угрозы коронавируса

Его работа приостановлена с 29 февраля до 15 марта

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Токийский Disneyland и примыкающий к нему парк водных аттракционов DisneySea будут закрыты с 29 февраля до 15 марта в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Об этом объявила в пятницу их управляющая компания Oriental Land.

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Disneyland и DisneySea расположены в пригороде Токио на площади более 118 га, ежегодно их посещают более 30 млн человек. В настоящее время в связи с угрозой заражения зрителей в Японии закрывается большинство театров и зрелищных мероприятий. В четверг, например, до 10 марта приостановил свою работу традиционный японский театр Кабуки, отменены многие спортивные состязания.

На этой неделе правительство Японии объявило, что в связи с угрозой распространения коронавируса приостанавливает до 15 марта работу всех государственных музеев и театров. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга призвал последовать этому примеру владельцев частных зрелищных учреждений, организаторов массовых мероприятий.

В Японии отмечено уже 919 случаев заражения коронавирусом, восемь человек умерли. Большинство инфицированных (705) - это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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