В Приморье ожидаются сильный снег и ветер

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. МЧС в Приморском крае распространило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды на большей части региона с 28 по 29 февраля в связи с приходом циклона, сообщается в пятницу на сайте регионального управления ведомства.

"Экстренное предупреждение о возможном неблагоприятном явлении: <…> в связи со смещением активного циклона вблизи южного побережья Приморского края вечером 28 и днем 29 февраля ожидается снег в южных и юго-восточных районах края с количеством от 6 до 12 мм за 12 часов и менее с возможным достижением отметок неблагоприятного погодного явления", - говорится в сообщении.

По данным Приморского гидрометцентра, снег начнется в отдельных районах края вечером 28 февраля и охватит большую часть региона 29 февраля. На дорогах может возникнуть снежный накат, гололедица. Порывы ветра могут достигать 13-14 м/с. Спасатели рекомендовали местным жителям быть осторожнее на дорогах.

По информации синоптиков, днем в пятницу на юге Приморья плюс 1 градус, солнечная погода без осадков.