20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Минздрав Литвы подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране

Вирус обнаружен у женщины, вернувшейся 24 февраля из Вероны

ТАСС, 28 февраля. Министерство здравоохранения Литвы сообщило о первом случае заражения коронавирусом нового типа в стране. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте ведомства в пятницу.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

По его информации, вирус был обнаружен у женщины, вернувшейся 24 февраля из Вероны. 

На данный момент она находится в больнице в городе Шауляй. Отмечается, что заболевшая не имеет повышенной температуры и ярко выраженных симптомов болезни.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.

Теги
ЛитваРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Саратове учителей научат выявлять агрессивных и потенциально опасных школьников
Разработанный региональным Министерством образования курс планируют включить в программу повышения квалификации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС