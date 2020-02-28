Минздрав Литвы подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране

ТАСС, 28 февраля. Министерство здравоохранения Литвы сообщило о первом случае заражения коронавирусом нового типа в стране. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте ведомства в пятницу.

По его информации, вирус был обнаружен у женщины, вернувшейся 24 февраля из Вероны.

На данный момент она находится в больнице в городе Шауляй. Отмечается, что заболевшая не имеет повышенной температуры и ярко выраженных симптомов болезни.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.