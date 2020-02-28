В ОНК заявили, что основателя "Т-Платформы" содержат в СИЗО с серьезными нарушениями

МОСКВА, 28 февраля./ТАСС/. Гендиректор и основатель компании "Т-Платформа" Всеволод Опанасенко содержится в СИЗО-5 "Водник" с грубыми нарушениями условий. Об этом в пятницу в беседе с ТАСС заявил член ОНК Москвы Александр Хуруджи, который посетил бизнесмена в изоляторе.

"Буквально на днях Опанасенко был переведен в камеру с худшими условиями, в которой содержатся подозреваемые по непредпринимательским статьям, в том числе по ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков"). Родственники предпринимателя предполагают, что перевод может быть связан с давлением на Опанасенко из-за его отказа знакомиться с материалами уголовного дела, однако в самом СИЗО нам сообщили, что просто не знают о том, что Опанасенко - предприниматель", - отметил правозащитник.

По его словам, в администрации СИЗО сообщили, что следователь не предоставил в "Водник" информацию о том, что Опанасенко обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

"Это странное заявление. Аргумент о том, что Опанасенко сидит по непредпринимательской статье (ст. 285 УК РФ), поэтому его перевели в камеру к "наркоманам", представляется совершенно неубедительным. То есть, для того, чтобы прийти к такому выводу, администрации СИЗО понадобился почти год? (Опанасенко находится в СИЗО с 26 марта 2019 года). Между тем, 13 февраля его действия переквалифицированы со ст. 285 на ст. 159 УК РФ. При этом рассадка заключенных в СИЗО производится по отдельным группам совершенных преступлений. Как ни крути, ст. 285 УК РФ, по которой ранее обвинялся Опанасенко, сложно назвать общеуголовной. Это норма специальная, она предусматривает ответственность за преступления против интересов государственной службы. Не ясно, по какому принципу в администрации СИЗО ее сгруппировали со ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков"), относящейся к преступлениям против здоровья и общественной нравственности", - рассуждает Хуруджи.

Правозащитник подчеркнул, что СИЗО-5 не переполнен и заключенных вполне можно распределить по камерам в соответствии с теми преступлениями, в которых их обвиняют. "Тем более все помнят историю 2017 года, когда в этом же СИЗО погиб бывший высокопоставленный сотрудник "Роскосмоса" Владимир Евдокимов, оказавшийся в камере "Водника" с обвиняемыми в том числе в торговле наркотиками", - заключил член ОНК.

Дело о подстрекательстве к злоупотреблению

Дело против Опанасенко и Александрова было возбуждено в марте 2019 года изначально по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями"). По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущество при заключении госконтракта и склонил Александрова к совершению преступления.

Следователи полагают, что Александров знал о несоответствии характеристик поставляемого компанией "Т-Платформа" оборудования нуждам МВД. Сумма госконтракта - более 350 млн рублей - была квалифицирована как ущерб, причиненный государству. При этом сторона защиты бизнесмена настаивает на том, что оборудование в МВД все же получили и уже его используют, в частности, на компьютерах, поставленных "Т-Платформой", осуществляется прием экзаменов в ГИБДД.