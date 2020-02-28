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Читинская ЦРБ получила медоборудование на 32 млн рублей благодаря дальневосточной субсидии

Речь идет о многофункциональном рентгеновском комплексе и рентген-аппарате. Новое оборудование позволит ежегодно обследовать около 65 тыс. местных жителей

ТАСС, 28 февраля. Высокотехнологичное медицинское оборудование закупили для Читинской центральной районной больницы в Забайкалье на средства единой дальневосточной субсидии. На 32,3 млн рублей приобрели в том числе многофункциональный рентгеновский комплекс и рентген-аппарат, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край заявил, что программа строительства социальных объектов по единой субсидии на Дальнем Востоке реализуется с отставаниями. В пятницу на заседании правительственной подкомиссии в Москве министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что освоение единой субсидии, которая выделяется из федерального бюджета регионам ДФО для строительства и ремонта социальных объектов, по итогам 2019 года составило 94,5%, не были израсходованы около 2 млрд рублей. Регионам предстоит до 1 апреля выполнить работы и закупить недостающее оборудование, в противном случае их ждут штрафные санкции.

"Для нужд Читинской центральной районной больницы (ЦРБ) в 2020 году приобретено новое медицинское оборудование. Общая сумма, выделенная из средств дальневосточной субсидии, составила 32,3 млн рублей. Новое оборудование в Читинской ЦРБ позволит ежегодно обслуживать около 65 тыс. жителей района", - сообщили в пресс-службе.

На федеральные средства приобрели многофункциональный рентгеновский комплекс и рентген-аппарат, технику установили в Читинской ЦРБ и в Новинской участковой больнице. С помощью нового медоборудования врачи проводят линейную томографию и рентгеноскопию - исследования всех органов пищеварительного тракта. Ежегодно в Читинском районе Забайкальского края проводится порядка 60 тыс. таких медицинских исследований, а с приобретением и запуском в работу новых аппаратов поток пациентов возрастет, считает главный врач Читинской ЦРБ Геннадий Емельянов.

"В ближайшем будущем с помощью этого оборудования мы сможем увеличить количество обследований, в первую очередь, за счет улучшения качества исследований и скорости проведения процедуры, - приводит слова Емельянова пресс-служба. - Еще одним достоинством техники является то, что с ней значительно упрощается работа врача: специальная программа позволяет в течение трех-шести секунд выводить результаты на специальный экран, требующие только экспертного заключения".

План социального развития центров экономического роста реализуют в Забайкальском крае с 2019 года благодаря выделенной региону дальневосточной субсидии. Для Забайкалья это стало возможным после перехода в состав Дальневосточного федерального округа в ноябре 2018 года. Мероприятия плана способствуют достижению целевых показателей национальных проектов. Реализация двух проектов федерального значения - нацпроекта "Здравоохранение" и плана социального развития центров экономического роста - в Забайкалье продолжается, общая сумма предусмотренных в рамках проектов средств - около 7 млрд рублей.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияКозлов, Александр АлександровичЗабайкальский крайДальний Восток
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