Кабмин временно ограничит въезд иностранных граждан из Южной Кореи в Россию

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение о временном ограничении с 1 марта на въезд граждан иностранных государств с территории Республики Корея в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России. Распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

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"Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00:00 мск 1 марта 2020 года временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Республики Корея в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, кроме воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Москва (Шереметьево), за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации", - говорится в документе.

МИД РФ должен уведомить Республику Корея и иные страны, чьи интересы могут быть затронуты, о принятых мерах, подчеркнув их обоснованность, а также их временный характер.