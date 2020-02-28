Талисманом первой цифровой переписи населения в России станет птичка "Цыпа ВиПиН"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Талисманом первой цифровой переписи населения в РФ по итогам национального конкурса станет нарисованная птичка "Цыпа ВиПиН", сообщили в пятницу ТАСС в медиаофисе Всероссийской переписи населения 2020. Всего в конкурсе приняли участие россияне из 74 регионов.

"Победитель конкурса должен быть один, и им стала птичка "Цыпа ВиПиН", автором которой является архитектор, иллюстратор из Самары ov_maxim", - говорится в сообщении.

Автор талисмана также получит денежный приз в размере 60 тыс. рублей. Конкурс проходил в два этапа на протяжении полутора месяцев. Шорт-лист формировался на основе общедоступного голосования, а финалиста выбирало жюри. В состав жюри вошли представители Федеральной службы государственной статистики, издательского дома "Комсомольская правда", Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и специалисты творческого направления в области создания визуальных решений.

"Мы отметили тот факт, что среди абсолютного большинства работ лидировали изображения пернатых: совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. Птица - символ легкости, скорости и устремленности в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020", - отметил председатель жюри конкурса, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением новейших цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России анкеты на Едином портале госуслуг. При поквартирном обходе переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением, опрос также будет проводиться на традиционных бумажных бланках. Кроме того, переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.

Откуда взялась птица и куда делся медведь

Как уточнили организаторы конкурса, средний возраст авторов 77 работ, вошедших в шорт-лист, - 21-45 лет. Преобладающее количество номинантов на талисман были с изображением птицы. А вторым по популярности был образ девочки. И хотя вымышленных персонажей и животных тоже было много, эксперты отметили, что образ медведя был наименее популярным.

"Символизм всегда присущ людям. Люди изображали реальных или нереальных животных в надежде получить их силы и умения. Судя по преобладающим контекстам, в данном случае образ птицы использован именно потому, что птицы чаще всего ассоциировались со свободой выбора судьбы и волей (вольная птица). Что весьма созвучно слогану переписи 2020 года "Создавая будущее", то есть проявляя волю для изменений", - рассказал ТАСС кандидат социологических наук, доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Плеханова Илья Маркин.

Писатель и литературный критик Митя Самойлов напомнил, что образ птицы есть в русской литературе, начиная с фольклора. "Мне видится символичным такая популярность образа птицы в конкурсе талисманов для Всероссийской переписи населения 2020. Образ птицы глубоко укоренен в русской культуре - финист, сирин, алконост, гамаюн. Это все русские мифические птицы, сочетающие в себе человеческий облик и умение летать - мечту человечества. Неслучайно авторы используют этот образ для выражения основной посыла конкурса и проекта "Создавая будущее", - сказал он. - Литература - это своего рода первый полет человека: именно написанное слово впервые позволило человеку погрузиться в другой мир, отстоящий от реальности. Птица - это мечта, которая впервые была сформулирована именно в литературе. Определенно, этот символ и то, что он выражает, получает новую актуальность".

В свою очередь уход от медведя в качестве символа, по мнению Самойлова, не случаен. "Отход от образа медведя в качестве образа, символизирующего будущее, символа, который был популярен так долго в России, весьма характерен с учетом преобладания смыслов, которые несет птица. Медведь - отличное тотемное животное. Но для современного поколения он простоват, к тому же очевиден запрос на новое", - сказал Самойлов.

Автор талисмана Олимпийских игр 2014 года, белого мишки, Олег Сердечный отметил, что, если в свое время при разработке талисмана руководствовался тем, что для спортивных состязаний такого уровня символ должен быть спокойным, уверенным, дружелюбным, символизирующим преемственность, то при голосовании за талисман переписи на первый план вышли другие ценности. "С переписью для меня все немного иначе - Россия так многолика, и у каждой территории есть своя индивидуальность - нам очень важно дружить и помнить об этом. Кроме того, перепись - цифровая, то есть она про мобильность передачи информации. Поэтому мой голос склонился к талисману переписи - птичке, которая приносит нам добрые и интересные весточки со всех уголков России и так вот и объединяет", - сказал Сердечный.