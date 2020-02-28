{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

На Украине начал дежурство спецвертолет для доставки людей с подозрением на коронавирус

За один рейс такой вертолет может взять до шести больных

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Специальный вертолет Ми-8 Государственной службы ЧС (ГСЧС) Украины заступил на круглосуточное дежурство для доставки людей с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала "1+1".

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Мы технически готовы в значительной мере реагировать. В частности, один вертолет стал на дежурство. Это специальный вертолет Ми-8, оборудованный для транспортировки инфекционных больных. Есть экипаж, и, соответственно, медперсонал. Эти люди работали в Конго во время эпидемии Эболы, выполняли работы по эвакуации больных и спасательные операции", - пояснил глава МВД.

По его словам, за один рейс такой вертолет может взять четыре-шесть больных. Как рассказал министр, эвакуация на этом вертолете возможна на 1,2 тыс. км, "то есть по всей территории стран". "Вертолет оборудован специальными системами обеззараживания и очистки", - добавил Аваков.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в свою очередь сообщил, что коронавирус COVID-19 диагностирован у пяти украинцев, находящихся за пределами страны - четверо в Японии, они путешествовали на лайнере Diamond Princess, и одна украинка - в Неаполе.

Одновременно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что "коронавирус не обойдет Украину". "Но государство к этому готово", - заверил он.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Суды по искам природоохранной прокуратуры постановили снести 11 турбаз на берегу Байкала
На сегодняшний день исполнены требования надзорного органа по двум искам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС