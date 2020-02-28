На Украине начал дежурство спецвертолет для доставки людей с подозрением на коронавирус

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Специальный вертолет Ми-8 Государственной службы ЧС (ГСЧС) Украины заступил на круглосуточное дежурство для доставки людей с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала "1+1" .

"Мы технически готовы в значительной мере реагировать. В частности, один вертолет стал на дежурство. Это специальный вертолет Ми-8, оборудованный для транспортировки инфекционных больных. Есть экипаж, и, соответственно, медперсонал. Эти люди работали в Конго во время эпидемии Эболы, выполняли работы по эвакуации больных и спасательные операции", - пояснил глава МВД.

По его словам, за один рейс такой вертолет может взять четыре-шесть больных. Как рассказал министр, эвакуация на этом вертолете возможна на 1,2 тыс. км, "то есть по всей территории стран". "Вертолет оборудован специальными системами обеззараживания и очистки", - добавил Аваков.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в свою очередь сообщил, что коронавирус COVID-19 диагностирован у пяти украинцев, находящихся за пределами страны - четверо в Японии, они путешествовали на лайнере Diamond Princess, и одна украинка - в Неаполе.

Одновременно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что "коронавирус не обойдет Украину". "Но государство к этому готово", - заверил он.