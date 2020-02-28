Володин назвал закон о расширении программы маткапитала важнейшим для Госдумы за февраль

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о расширении программы материнского капитала стал самым важным среди тех, что были приняты нижней палатой в феврале. Слова спикера приводятся на сайте Госдумы в пятницу.

"Это закон, который очень ждали люди, - изменения в программе материнского капитала в рамках реализации послания президента РФ", - сказал Володин, отвечая на вопрос о том, какая законодательная инициатива была самой важной в феврале. Он напомнил, что "изменения коснутся семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года".

"Семьи, где родился первый ребенок, получат 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей. Кроме того, программа продлевается до 2026 года, а процедура получения помощи стала максимально простой и оперативной", - отметил спикер.

Володин также отметил работу комитета по образованию и науке по подготовке к рассмотрению закона о бесплатном горячем питании в школах. "Это важная законодательная инициатива президента, направленная на укрепление здоровья наших детей", - указал председатель нижней палаты.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка и увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми.