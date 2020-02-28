Поврежденный взрывом газа в Азове дом восстановят к ноябрю

АЗОВ /Ростовская область/, 28 февраля. /ТАСС/. Трехэтажный жилой дом в Азове Ростовской области, где в прошлую субботу произошел взрыв бытового газа, будет восстановлен к ноябрю. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

"К ноябрю [в доме] закончат ремонт, - сказал Артемов. - До 5 марта будет проводиться инструментальное обследование, затем до 30 апреля - составление необходимой проектно-сметной документации, планирование строительных работ, и с 20 мая приступим к восстановлению этого дома, в дальнейшем он будет пригоден для проживания".

В пятницу в свои квартиры вернулись жильцы двух подъездов, которые не были повреждены взрывом.