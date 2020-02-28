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Распространение коронавируса нового типа

Президент Монголии после визита в Китай две недели пробудет на карантине

Это мера профилактики в связи со вспышкой коронавируса нового типа

УЛАН-БАТОР, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга после однодневного визита в Пекин помещен на двухнедельный карантин для профилактики в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае. Об этом сообщило в пятницу агентство Монцамэ.

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По его данным, после прибытия 27 февраля вечером из КНР в Улан-Батор монгольский лидер и все сопровождавшие его чиновники сдали анализы и прошли специальные тесты на наличие вируса в международном аэропорту Чингисхана. Затем они были отправлены в специализированные медицинские учреждения, где медики в ближайшее время обеспечат им абсолютную изоляцию от внешнего мира.

Халтмаагийн Баттулга посетил Китай для "сохранения частоты взаимных визитов на высшем и высоком уровнях", в знак поддержки китайскому народу, в целях укрепления взаимного доверия между двумя странами. В ходе визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном. Как отметило высшее руководство КНР, эта поездка свидетельствует о высоком приоритете развития отношений с Пекином для Улан-Батора.

Теги
МонголияБаттулга, ХалтмаагийнРаспространение коронавируса нового типа
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