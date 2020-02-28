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Роскомнадзор требует удалить пиратские копии фильма "Лед-2" от 153 сайтов

В настоящий момент копии фильма самостоятельно удалили пять интернет-ресурсов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от 153 сайтов удалить пиратские копии фильма "Лед-2", говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы ведомства.

"На основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателя "Арт Пикчерс Студия" владельцам интернет-ресурсов направлены уведомления с требованием ограничить доступ к нелегальным копиям отечественного фильма "Лед-2". Меры принимаются в отношении 153 страниц сайтов, - сказано в сообщении. - В случае несоблюдения требований, указанных в уведомлении, доступ к ним будет ограничен операторами связи на всей территории России".

В настоящий момент пиратские копии фильма самостоятельно удалили пять интернет-ресурсов.

Российская мелодрама режиссера Жоры Крыжовникова вышла в российский прокат 14 февраля и стала продолжением картины "Лед". Вторая часть фильма рассказывает о том, как сложилась жизнь фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы. Главные роли в картине сыграли Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина и другие актеры.

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