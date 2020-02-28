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Комитет СФ планирует вернуть северные надбавки молодым специалистам с первого дня работы

Ранее надбавки за работу в районах Крайнего Севера начислялись сотрудникам в возрасте до 30 лет

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике прорабатывает вопрос о возвращении надбавок к зарплате за работу в районах Крайнего Севера молодым специалистам с первого дня работы. Об этом сообщила в пятницу член комитета Татьяна Кусайко.

"В ведении нашего комитета [находится] вопрос о возвращении выплаты полярных надбавок молодым гражданам, которые приступают к работе с первого дня. В Мурманской области такой региональный законопроект есть и рассматривается, но на федеральном уровне у нас тоже есть это в плане", - сказала Кусайко на пресс-конференции в Москве.

Мурманская областная дума 27 февраля приняла в первом чтении законопроект о начислении северных надбавок к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера сотрудникам до 35 лет с первого дня работы в размере 80% заработка.

Ранее надбавки за работу в районах Крайнего Севера начислялись сотрудникам в возрасте до 30 лет, приезжим в Мурманской области для их получения в полном объеме требовалось работать не менее пяти лет: надбавка к окладу увеличивалась на 10% каждые полгода до достижения 60% заработка, далее - по 10% в год. На 80%-ную надбавку с первого дня работы могли рассчитывать только те, кто родился и прожил в районах Крайнего Севера не менее пяти лет.

Теги
РоссияКусайко, Татьяна Алексеевна
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