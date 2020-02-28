В Саратове избившего таксиста мужчину привлекли к административной ответственности

САРАТОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Полиция установила личность мужчины, который напал на таксиста в Саратове, в его отношении составлен протокол об административных нарушениях, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

"Установлен возможный участник конфликта, который сознался в содеянном. В отношении него был составлен административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ ("Побои"). Собранный материал направлен в районный суд для рассмотрения и вынесения решения" - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой. Уточняется, что в отношении мужчины также составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Протокол направлен для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних.

В четверг в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина избивает таксиста. Конфликт произошел из-за того, что водитель такси отказался везти пятилетнего ребенка без автокресла. Драка произошла на глазах у ребенка и двух пассажирок. Несмотря на неоднократные призывы водителя не применять физическую силу, мужчина продолжал его бить.