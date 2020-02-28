Пять причин проверять доверенности через онлайн-сервис нотариата

На портале Федеральной нотариальной палаты работает бесплатный онлайн-сервис проверки доверенностей. На нем можно в любой момент убедиться в достоверности и актуальности предъявленного документа. Только за 2019 год порталом воспользовались свыше 2 млн раз.
Рассказываем о том, почему вообще стоит проверять доверенности и как своевременная проверка может гарантировать правовую безопасность.
1. Доверенность влечет за собой серьезные правовые последствия
Юридическую значимость доверенности часто недооценивают - хотя по ней могут, например, продать вашу квартиру или взять на ваше имя кредит. Особенно осторожным стоит быть с "генеральными доверенностями". Они дают другому человеку право на управление и распоряжение имуществом и оформляются, к примеру, на имя риелтора, тем самым освобождая владельца собственности от бюрократических проволочек и траты времени в МФЦ. Стоит понимать, что с точки зрения закона понятия "генеральной доверенности" не существует. Перечень полномочий такой доверенности может быть довольно широким, а срок ее действия - исчисляться десятилетиями. Но выдать одну бумагу на все случаи и на все время нельзя.
Поэтому указывать в доверенности право на заключение сделок с вашим имуществом от своего имени и последующую регистрацию перехода права собственности очень рискованно. Фактически вы лишаете себя возможности полностью контролировать то, как именно распорядятся недвижимостью (например, продадут ее или вообще отдадут даром), в какую сумму ее оценят и какую в итоге вы получите на руки от покупателя.
2. Мошенники используют доверенности при сделках в простой письменной форме
Если сделка оформлена в простой письменной форме, то есть без участия нотариуса, то наличие в списке документов доверенности в нотариальной форме никак не влияет на ее законность и защищенность. В случае с доверенностью нотариус лишь подтверждает желание заявителя наделить третье лицо полномочиями представлять его интересы в тех или иных ситуациях. Недобросовестные посредники нередко используют "генеральную доверенность" как ключевой инструмент для подлога. Именно с ее помощью можно распорядиться имуществом доверителя на условиях, о которых тот даже и не подозревает. После совершенной сделки собственнику будет сложно доказать, что он не знал о последствиях. Да и требовать компенсации ущерба будет не с кого.
Тем же, кто хочет иметь стопроцентные гарантии законности сделки и защиты своих прав, рекомендуется нотариально оформлять не доверенность, а саму сделку. Только в этом случае стороны могут быть уверены в договоре, который подписывают, а также в достоверности всех сведений и документов.
3. У доверенности может истечь "срок годности"
Бессрочных доверенностей не бывает. При оформлении следует указать конкретное время, в течение которого бумага будет иметь юридическую силу. Если доверитель не уточнил срок действия доверенности, то по закону будет считаться, что бумага актуальна ровно год с момента выдачи.
При этом стоит учесть, что доверенность может стать недействительной не только в силу истечения "срока годности", но и по другим причинам, например из-за смерти доверителя или признания его недееспособным, а также вследствие ее досрочной отмены.
Процедура отмены доверенности проста и не занимает много времени. Доверитель приходит к любому нотариусу и оформляет соответствующее распоряжение. Но уже на следующий день сведения об отмененном документе отображаются при его проверке через нотариальный сервис.
Сегодня в нотариальном реестре зафиксировано почти 44 млн документов. О статусе доверенности можно узнать через онлайн-сервис проверки доверенностей на портале Федеральной нотариальной палаты. Чтобы убедиться в актуальности документа, нужно будет указать его реквизиты - дату удостоверения, реестровый номер и ФИО нотариуса. Там же можно проверить и доверенность, выданную в консульстве или представителем органа местного самоуправления.
4. Доверенность может быть поддельной
Технические возможности мошенников с каждым годом становятся все шире. Преступник может не только создать подделку, которую с первого взгляда не отличите от подлинника ни вы, ни тот же сотрудник МФЦ, но и изменить на свое усмотрение отдельные пункты в оригинальной доверенности. Даже если аферист сам не силен в "рисовании" фальшивых документов, он может найти такую услугу в интернете. Поэтому риски наткнуться на уже недействительную доверенность, в которой намеренно увеличили срок действия, все еще очень высоки.
5. Сервис предполагает расширенный вариант проверки
У представителей государственных и муниципальных органов власти есть расширенный доступ к сервису проверки доверенностей ФНП. Они могут сравнить идентичность содержания предъявленного документа с текстом оригинала нотариальной доверенности, которую сразу после удостоверения нотариус внес в Единую информационную систему нотариата (ЕИС). Для этого сотрудник ведомства направляет специальный запрос со скан-образом проверяемого документа. Через ЕИС этот запрос попадает к нотариусу, который удостоверял указанную доверенность, и уже он проверяет ее соответствие оригиналу. Готовые результаты проверки поступают заявителю уже через один рабочий день. Важно, что такой обмен сведениями происходит через защищенный канал связи в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.