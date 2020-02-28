Пять причин проверять доверенности через онлайн-сервис нотариата

На портале Федеральной нотариальной палаты работает бесплатный онлайн-сервис проверки доверенностей. На нем можно в любой момент убедиться в достоверности и актуальности предъявленного документа. Только за 2019 год порталом воспользовались свыше 2 млн раз.

Рассказываем о том, почему вообще стоит проверять доверенности и как своевременная проверка может гарантировать правовую безопасность.

1. Доверенность влечет за собой серьезные правовые последствия

Юридическую значимость доверенности часто недооценивают - хотя по ней могут, например, продать вашу квартиру или взять на ваше имя кредит. Особенно осторожным стоит быть с "генеральными доверенностями". Они дают другому человеку право на управление и распоряжение имуществом и оформляются, к примеру, на имя риелтора, тем самым освобождая владельца собственности от бюрократических проволочек и траты времени в МФЦ. Стоит понимать, что с точки зрения закона понятия "генеральной доверенности" не существует. Перечень полномочий такой доверенности может быть довольно широким, а срок ее действия - исчисляться десятилетиями. Но выдать одну бумагу на все случаи и на все время нельзя.

Поэтому указывать в доверенности право на заключение сделок с вашим имуществом от своего имени и последующую регистрацию перехода права собственности очень рискованно. Фактически вы лишаете себя возможности полностью контролировать то, как именно распорядятся недвижимостью (например, продадут ее или вообще отдадут даром), в какую сумму ее оценят и какую в итоге вы получите на руки от покупателя.

2. Мошенники используют доверенности при сделках в простой письменной форме

Если сделка оформлена в простой письменной форме, то есть без участия нотариуса, то наличие в списке документов доверенности в нотариальной форме никак не влияет на ее законность и защищенность. В случае с доверенностью нотариус лишь подтверждает желание заявителя наделить третье лицо полномочиями представлять его интересы в тех или иных ситуациях. Недобросовестные посредники нередко используют "генеральную доверенность" как ключевой инструмент для подлога. Именно с ее помощью можно распорядиться имуществом доверителя на условиях, о которых тот даже и не подозревает. После совершенной сделки собственнику будет сложно доказать, что он не знал о последствиях. Да и требовать компенсации ущерба будет не с кого.

Тем же, кто хочет иметь стопроцентные гарантии законности сделки и защиты своих прав, рекомендуется нотариально оформлять не доверенность, а саму сделку. Только в этом случае стороны могут быть уверены в договоре, который подписывают, а также в достоверности всех сведений и документов.

3. У доверенности может истечь "срок годности"

Бессрочных доверенностей не бывает. При оформлении следует указать конкретное время, в течение которого бумага будет иметь юридическую силу. Если доверитель не уточнил срок действия доверенности, то по закону будет считаться, что бумага актуальна ровно год с момента выдачи.

При этом стоит учесть, что доверенность может стать недействительной не только в силу истечения "срока годности", но и по другим причинам, например из-за смерти доверителя или признания его недееспособным, а также вследствие ее досрочной отмены.

Процедура отмены доверенности проста и не занимает много времени. Доверитель приходит к любому нотариусу и оформляет соответствующее распоряжение. Но уже на следующий день сведения об отмененном документе отображаются при его проверке через нотариальный сервис.