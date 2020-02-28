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75-летие Победы
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Великий герцог Люксембурга приедет в Москву на День Победы

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что в этом году помимо юбилея Великой Победы отмечается также 75-летие образования ООН

ТАСС, 28 февраля. Великий герцог Люксембургский Анри посетит Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных и европейских дел, министр иммиграции и предоставления убежища Люксембурга Жан Ассельборн перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Могут вас заверить, что великий герцог Анри приедет на празднование 9 Мая в Москву", - сказал он.

О наличии соответствующего приглашения люксембургскому монарху принять участие в торжественных мероприятиях на Красной площади по случаю Дня Победы упомянул перед началом переговоров и глава российского дипведомства. Он напомнил, что в нынешнем году помимо юбилея Великой Победы отмечается также 75-летие образования ООН.

Теги
ЛюксембургРоссия75-летие Победы
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