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В России выйдет 23-томник с новыми рассекреченными документами о преступлениях нацистов

Публикация сборника запланирована на ноябрь этого года
Cопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Цунаева (в центре) Сергей Павлив/ТАСС
Описание
Cопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Цунаева (в центре)
© Сергей Павлив/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Сборник документов о преступлениях нацистов против мирных жителей в годы Великой Отечественной войны в 23 томах планируется опубликовать в России в ноябре 2020 года, в него войдут недавно рассекреченные архивные материалы, сообщила журналистам в пятницу сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Цунаева.

"Будет предпринята широкомасштабная, впервые в истории не только РФ, но и СССР, публикация архивных документов, связанных с преступлениями против мирных граждан", - сказала Цунаева.

Она отметила, что в последние годы рассекречены многие документы, в том числе те, которые касаются убийств и других преступлений в отношении мирных жителей. Росархив направил в регионы подборки документов, касающиеся событий, происходивших на этих территориях.

"Детьми, вывезенными из Псковской области, Смоленской области просто торговали, чтобы они работали на хозяев. В Жестяной горке и Ейске Краснодарского края особый ужас вызывают останки детей. В Жестяной горке Новгородской области были матери с детками на руках, и если матери были застрелены, то деток просто добили прикладами, даже пули не тратили. Ейский детский дом (более 200 детей были убиты нацистами в годы оккупации - прим. ТАСС), здесь поисковых работ не производилось, но следственные органы изучили материалы, выявили преступников, которые еще не понесли наказание, и сочли возможным возбудить уголовное дело", - рассказала Цунаева.

В 2019 году на основании исследования архивных материалов о преступлениях близ деревни Жестяная горка Новгородской области, где в период оккупации 1942-1943 годов было убито более 2,6 тыс. мирных граждан, проведены поисковые работы и обнаружены могильники с останками, имеющими признаки насильственной смерти. Итогом работ стало возбуждение Главным следственным управлением СК РФ и Генпрокуратурой уголовного дело по статье о геноциде.

Цель проекта "Без срока давности" - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Проект включает большой историко-архивный блок - выявление и рассекречивание архивных документов, подготовка сборников и выставок.

Теги
РоссияКраснодарский крайНовгородская областьПсковская областьСмоленская областьЦунаева, Елена Моисеевна
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