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В Гидрометцентре обещают очень теплую погоду в первую неделю марта в России

В некоторых регионах температура превысит норму на 10-15 градусов
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Первая неделя марта для России будет достаточно теплой: температура воздуха превысит многолетние показатели этого периода. Отклонение от нормы составит 7-9 градусов, а в некоторых регионах - до 15 градусов, сообщил ТАСС в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Прогноз на первую декаду марта таков: очень теплая погода. Отклонение от нормы составит 7-9 градусов, так как будет плюсовая температура, а в отдельных регионах до 10-15 градусов аномальное превышение нормы. Температура выше многолетних значений", - рассказал Вильфанд.

По его словам, теплым будет уже первый день календарной весны. "Ночью будет легкий мороз. Мы прогнозируем по Москве минус 3 - минус 5, а по области до минус 7 градусов. Такая температура будет напоминать, что март - зимний месяц, но на этом заканчиваются все признаки зимы, потому что уже днем в Москве температура поднимется до плюс 3 - плюс 5", - добавил Вильфанд.

В течение недели в Москве температура будет около нуля, преимущественно положительная, а дневные температуры будут доходить до плюс 5, плюс 7 и в отдельные дни - до плюс 8 градусов в Московской области, добавил собеседник агентства.

Как отметил Вильфанд, в целом на юго-востоке европейской территории России отклонение от нормы будет составлять 10-12 градусов, в Москве - около 7-8 градусов, в Санкт-Петербурге - около 4-5 градусов. "На севере Сибири, западной Сибири и средней Сибири, даже Дальнего Востока температура на 12-14 градусов выше нормы. В Омской, Новосибирской, Томской областях температура выше нормы на 8-10 градусов. А на самом юге средней Сибири температура [будет] на 1-2 градуса выше нормы" - добавил он.

Ранее Вильфанд сообщал, что нынешняя зима станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений. По его словам, предыдущий рекорд по среднесезонной зимней температуре 1960-1961 годов может быть побит минимум на два градуса.

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