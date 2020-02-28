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В Общественной палате предлагают ввести уголовное наказание за оскорбления в интернете

Там не уточнили, какое именно наказание следует считать справедливым

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций готовит предложения по наказаниям за оскорбления граждан в интернете. Они предполагают в том числе поправки в Уголовный кодекс, сообщил председатель комиссии Александр Малькевич на заседании в пятницу.

"Мы готовим сейчас отдельный пакет предложений, в том числе по Уголовному кодексу РФ и законам, в части оскорблений любого человека, гражданина в сети интернет, этот вопрос надо регулировать, тем более что есть отдельный большой пласт - про угрозы убийством, угрозы жизни людей в интернете, конкретным людям, их родным, близким", - сказал Малькевич.

Он не уточнил, какое именно наказание является, по мнению комиссии, справедливым за оскорбление граждан в интернете.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Общественная палата России выступила с инициативой штрафовать социальные сети, в которых появляются сообщения и посты с оскорблениями институтов власти, государственных символов и общества.

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