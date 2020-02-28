Руководство новгородского лагеря привлекли к ответственности из-за вспышки норовируса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Директора новгородского детского лагеря "Гверстянец", где в январе произошла вспышка норовируса, и его заместителей привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой региональной прокуратуры.

Об инфекционном заболевании, возникшем в новгородском оздоровительно-образовательном центре "Гверстянец", стало известно 6 января 2020 года. Чтобы оно не распространилось, руководство лагеря расформировало смену раньше срока и отправило домой более 200 школьников, после этого в больницу за помощью обратились четверо детей, они были госпитализированы, их выписали 15 января. Прокуратура по региону проверила условия в детском лагере и выявила нарушения санитарных норм при хранении продуктов, дезинфекции, нарушение правил оповещения о вспышке инфекции сотрудников областного Роспотребнадзора.

"По данному факту заместитель прокурора [Новгородской области] области внес мэру Великого Новгорода представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Директор лагеря, а также заместитель директора лагеря по питанию и заместитель директора лагеря (врач) привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Из-за вспышки инфекции в детском лагере "Гверстянец" в начале января за медицинской помощью обратился 21 человек, 18 из которых - дети. Специалисты областного управления Роспотребнадзора пришли к выводу, что распространение норовируса в оздоровительном центре произошло из-за несвоевременной изоляции в медицинскую часть первого заболевшего.

Детский оздоровительно-образовательный центр для детей от семи до 15 лет "Гверстянец" находится в 100 км от Великого Новгорода, работает круглый год. Учредителем центра является городской комитет по образованию.