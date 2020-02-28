В Ницце зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Французские врачи диагностировали первый случай заражения коронавирусаом в Ницце. Об этом в пятницу в своем Twitter написал мэр города Кристиан Эстрози.

"Сегодня утром я узнал о первом диагностированном случае заражения коронавирусом в Ницце. Речь идет о женщине, которая вернулась из Милана", - отметил он.

Он также выразил пожелание, чтобы региональное агентство по здравоохранению "предоставило точную информацию", а также сведения о предпринимаемых действиях. Власти города открыли горячую линию для обращения по вопросам о ситуации с коронавирусом, сообщил Эстрози.

В четверг министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о 38 подтвержденных случаях на территории страны.