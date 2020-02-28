Папа Римский отменил все официальные аудиенции

ВАТИКАН, 28 февраля. /ТАСС/. Все официальные аудиенции у Папы Римского Франциска отменены, но понтифик отслужил утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, отвечая на соответствующий вопрос, когда аккредитованные при Ватикане журналисты не получили обычный график аудиенций Франциска.

"Папа Франциск отслужил утром мессу и, как обычно, приветствовал всех присутствующих, но решил отменить аудиенции на сегодня. Он проводит рабочие встречи, как запланировано, в своих апартаментах в "Доме святой Марфы" (на территории Ватикана - прим. ТАСС)", - сказал Бруни.

Накануне 83-лентий Франциск из-за недомогания не принял участия в запланированной литургии в базилике Сан-Джованни на Латеранском холме. В Ватикане не ответили на запрос ТАСС о том, какие меры принимаются для обеспечения защиты Папы Римского в момент распространения коронавируса, два очага вспышки которого выявлены на севере Италии. В Риме, на территории которого находится Ватикан, о новых случаях заражения пока не известно. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил журналистам, что итальянские власти сотрудничают с Ватиканом и ведут координационную работу по нераспространению вируса.

В среду в Римско-католической церкви начались богослужения начала Великого поста перед Пасхой, которая наступит по католическому календарю 12 апреля.