Жизни избитого матерью младенца в Тульской области ничего не угрожает

ТУЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Угрозы жизни четырехмесячного мальчика, которого избила мать, нет. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Жизни ребенка ничего не угрожает, он находится в больнице, ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.

Степень вреда, нанесенного здоровью ребенка, по данным пресс-службы ведомства, будет определена по результатам экспертиз.

По данным следствия, 28-летняя жительница Чернского района Тульской области нанесла своему четырехмесячному сыну несколько ударов кулаком в голову. Ее задержали, женщина дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.