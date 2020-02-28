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В Ростове-на-Дону зафиксирован температурный рекорд

27 февраля воздух прогрелся до 18,6 градуса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону 27 февраля был побит температурный рекорд 30-летней давности. Как сообщили ТАСС в ростовском Гидрометцентре, температура воздуха в этот день достигла отметки 18,6 градуса .

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"У нас были перекрыты абсолютные максимумы по городу Ростову-на-Дону. 27 февраля в 1990 году была максимальная температура зафиксирована 17,5 градуса. В этом же году уже перекрыт на 1,1 градус и составил 18,6 градуса. [Вчера был] самый теплый день за период наблюдений именно 27 февраля", - сказала собеседница агентства.

По словам специалиста, в ближайшие дни новых температурных рекордов не ожидается. "Сейчас через нас проходит холодный атмосферный фронт. Температура воздуха понизится, уже сегодня до 9-10 градусов будет, дальше продолжит понижаться, но до отрицательных значений в дневные часы она не понизится", - сообщили в ведомстве.

Теги
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