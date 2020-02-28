Власти Казани планируют встретить пятимиллионного туриста в 2025 году

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Казани рассчитывает, что в 2025 году город посетит пятимиллионный турист. Турпоток в столицу Татарстана по итогам 2019 года вырос до 3,5 млн человек, сообщил в пятницу мэр Казани Ильсур Метшин на заседании сессии городской думы.

"Наше гостеприимство, богатейшая история и яркая культурная жизнь привлекают в Казань гостей со всего мира, что отражается и в официальной статистике, и в экономике сферы гостеприимства. Мы выросли до трех с половиной миллионов туристов в прошлом году. Это в два раза больше, чем в год проведения Универсиады [2013 год] и в семь раз больше, чем в год тысячелетия Казани [2005 год]. Наша задача - в 2025 году встретить пятимиллионного туриста", - сказал он.

В 2019 году город посетили 3,5 млн туристов, что на 9% больше, чем годом ранее. При этом, число возвратных туристов выросло на 40%.