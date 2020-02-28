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Полиция Калининграда проверит информацию о бабушке, уронившей ребенка

Девочка в результате происшествия не пострадала
' kaliningrad 24/YouTube'

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. В Калининграде полиция начала проверку информации о нетрезвой бабушке, опрокинувшей коляску с ребенком. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе областного УМВД.

Сообщение об инциденте появилось в социальных сетях. Очевидец разместил в интернете ролик, на котором видно, как женщина падает, опрокидывая коляску, в которой находится ребенок. Девочка выпадает из коляски на землю.

"Сотрудники ПДН проводят проверку, выясняются все обстоятельства указанного инцидента, условия проживания семьи, опрашиваются соседи", - сообщила руководитель пресс-службы областного УМВД Светлана Поставнияча.

Она добавила, что ребенок в результате происшествия не пострадал. "Девочку осмотрели, телесных повреждений нет. Ранее эта семья в поле зрение сотрудников полиции не попадала", - уточнила представитель УМВД.

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РоссияКалининградская область
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