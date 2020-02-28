В Общественной палате предлагают расширить понятие фейковой информации

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций обсудит с Роскомнадзором возможное расширение понятия фейковой информации. Об этом на заседании в пятницу сообщил председатель комиссии Александр Малькевич.

В качестве примера он привел информацию одного из Telegram-каналов о том, что в ходе розыгрыша новогоднего тиража лотереи "Русское лото" присутствовали подтасовки, а сам он якобы шел по телевидению в записи, и проверить билет на выигрыш в интернете было невозможно. В "Столото" (компания - распространитель лотереи - прим. ТАСС) опровергли данную информацию.

"Под закон о фейковой информации вся эта история не подпадает, потому что все те публикации, что были [по этой теме], так и остались, то есть никто ничего не удаляет, никто ничего не опровергает. Мы будем сейчас находиться в диалоге с Роскомнадзором, чтобы понять, может быть, как-то расширить трактовку (понятия фейковой информации - прим. ТАСС) или дать дополнительные пояснения", - сказал Малькевич.

В марте прошлого года в РФ вступили в силу два закона о блокировке недостоверных новостей. Федеральным законом устанавливается административная ответственность за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.