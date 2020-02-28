Украина ввела температурный скрининг на границе с Россией

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Украинская сторона проводит обязательную проверку температуры тела людей, которые прибывают из России через восточные границы страны. Об этом в пятницу на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Мы внедрили температурный скрининг на восточной границе нашего государства", - сообщил он на брифинге в пятницу. По словам Ляшко, механизм проверки такой же, как и на западной границе Украины - "проводится скрининг в пунктах пропуска, в случае повышенной температуры, граждане передаются эпидемиологам, которые определяют дальнейшие действия".

Тактика проверки людей, которые въезжают на Украину, на предмет возможного наличия у них нового коронавируса, единая, в том числе и на линии соприкосновения в Донбассе. Ранее на Украине для прибывающих в страну были введены проверки в аэропортах и на вокзалах. Ляшко также подтвердил, что пока случаев нового коронавируса на Украине не выявлено. Всего коронавирус был подтвержден у пяти украинских граждан. Четверо находились на лайнере Diamond Princess, одна украинка была госпитализирована в Неаполе. 28 февраля была выписана из японской больницы поправившаяся украинка с Diamond Princess.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.