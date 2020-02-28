В Азербайджане выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом

"Штаб подтверждает первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане. Заболевание выявлено у гражданина России, который прибыл в Азербайджан из Ирана", - говорится в сообщении.

БАКУ, 28 февраля. /ТАСС/. Заражение коронавирусом выявлено у гражданина РФ, прибывшего в Азербайджан из Ирана. Об этом в пятницу сообщил оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана.

По данным штаба, при въезде из Ирана в Азербайджан у данного лица были выявлены симптомы заболевания, он был помещен в специальный бокс. "Проведенные обследования и тесты на инфицирование дали положительный результат. В настоящее время состояние пациента стабильное", - отмечается в сообщении.

В штабе также отметили, что больница, в которую помещен заболевший, "располагает профессиональным врачебным составом и специализированным оборудованием для обеспечения его соответствующей терапией и недопущения распространения инфекции".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 388, при этом зафиксировано по меньшей мере 34 летальных исхода.