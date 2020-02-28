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Мишустин: нужно поправить ситуацию с несвоевременной подготовкой подзаконных актов

Премьер-министр считает недопустимой ситуацию, когда подзаконные акты не принимаются годами

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ведомственные нормативные акты, необходимые для работы новых законов, должны готовиться еще на этапе проработки самих законодательных инициатив. Это в пятницу подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации.

Он назвал недопустимой ситуацию, когда такие подзаконные акты, особенно ведомственные, не принимаются годами. "Конечно, необходимо эту работу кардинально поправить", - сказал Мишустин. По его словам, "когда задумывается тот или иной законопроект, уже нужно фактически планировать проекты соответствующих нормативных актов".

Глава кабмина сообщил, что на днях этот вопрос обсуждался на совещании с вице-премьером - главой аппарата правительства Дмитрием Григоренко. "Мы будем серьезно этим заниматься и просили бы вас активно предлагать те решения, которые могли бы, на ваш взгляд, помочь этой работе", - обратился Мишустин к парламентариям.

Премьер сообщил, что, по его данным, сейчас на контроле остается 393 нормативных акта, проекты которых еще не приняты. "Мы будем нашим федеральным органам исполнительной власти поручения давать, чтобы разобраться: если что-то действительно не нужно, [будем] снимать с контроля и принимать соответствующее решение на уровне парламента, но за все остальное будем строго спрашивать", - подчеркнул Мишустин. Он при этом привел в качестве положительного примера работу Минфина, который вовремя выпустил все нормативные акты к закону о бюджете на 2020-2022 годы.

На встрече руководства СФ с премьером глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас посетовал, что вопрос своевременности подготовки подзаконных актов поднимается ежегодно, но по-прежнему остается не решенным. По словам Клишаса, в прошлом году ситуация "стала хуже": число подзаконных актов, которые не были вовремя приняты, увеличилось примерно на 20% до 511 документов.

Он напомнил, что еще в 2017 году на встрече с президентом Владимиром Путиным шла речь о том, что должна быть создана информационная база, которая будет доступна и членам правительства, и ведомствам, и парламентариям, чтобы все участники законотворческого процесса могли в режиме реального времени отслеживать, что происходит в данной сфере, однако "пока этого сделано не было".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКлишас, Андрей Александрович
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