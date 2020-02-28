Глава Минтруда открыл модернизированный центр занятости населения в Калуге

КАЛУГА, 28 февраля. /ТАСС/. Центр занятости населения в Калуге открылся в пятницу после модернизации в рамках пилотного проекта. Модернизация затронула не только ремонт помещений, но и спектр предоставления услуг, сообщил в пятницу журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе рабочей поездки в Калугу.

Федеральным проектом "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости" предусмотрены мероприятия по модернизации службы занятости населения с целью повышения эффективности ее деятельности.

"Мы в 2019 году запустили 16 пилотных проектов на территории Российской Федерации, в которые вошла самым активным образом Калужская область. Этот центр занятости является результатом нашей совместной плодотворной работы. Мне очень отрадно, что мы здесь видим не только визуальные изменения, не только ремонт помещения. Здесь оказываются комплексные услуги исходя из жизненной ситуации", - сказал Котяков.

В 2019 году была проведена работа по обновлению флагманских центров занятости населения в 16 субъектах России. Это Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тульская, Тюменская области.

Как пояснили в Минтруде, в созданных центрах занятости населения нового типа поставлена задача добиться экономии времени граждан и работодателей, обеспечить возможность более внимательного индивидуального подхода к людям в результате оптимизации операционных процессов, перевести в электронный вид услуги и сервисы, предоставить комплекс взаимосвязанных услуг в зависимости от потребности гражданина за счет взаимодействия с другими органами.

Ранее глава Роструда Михаил Иванков сообщил, что все центры занятости в России модернизируют к 2025 году. При этом не менее 60 центров занятости будут реформированы к концу 2020 года в 41 регионе России по нацпроекту "Повышение производительности труда и поддержка занятости", добавил Иванков. К 2022 году 73 региона будут охвачены модернизацией центров занятости.