Сенатор предлагает внедрить опыт Колымы по установке пикетов спасения на других трассах

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от Магаданской области Анатолий Широков предложил распространить на другие субъекты России опыт своего региона по установке на трассах пикетов экстренной связи на случай ДТП или иной чрезвычайной ситуации.

"Я хотел бы поделиться опытом, который есть в Магаданской области. Мы через определенное количество километров на знаменитой колымской трассе, которая довольно рискованная, поставили так называемые пикеты спасения. Это, скажем так, большой контейнер, в котором есть место для обогрева, есть место для хранения продуктов и так далее. В пяти метрах от него есть сотовая связь", - сказал Широков в пятницу на круглом столе, посвященном развитию сети автомобильных дорог в субъектах Дальневосточного федерального округа.

Сенатор рассказал, что сначала "этот проект вызывал некоторый скепсис", но теперь такие пикеты экстренной связи пользуются популярностью у водителей. "Особенно это, конечно, очень важно зимой, когда минус 50 и двигатель встал, а в пешей доступности эти пикеты расставлены. На сегодняшний день мы готовим информацию об этом на очередной Госсовет. И, по всей видимости, надеемся, что этот проект будет поддержан. Если регионы интересует такая возможность, мы готовы этим поделиться", - сказал Широков.

Пикеты экстренной связи - это уникальный проект Магаданской области, реализацию этой программы поддерживают в Федеральном дорожном агентстве. Пикеты экстренной связи необходимы для обеспечения безопасности и оказания помощи людям, которые попали в ЧС на дорогах в отдаленных районах области, где нет сотовой связи или какой-либо другой помощи. В модулях экстренной связи предусмотрены теплые комнаты - термобоксы, медикаменты и другие средства первой помощи, теплые вещи, запас воды и еды. Также системы обеспечивают возможность экстренного вызова спасателей Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).