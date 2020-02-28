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Медведев ознакомился с производством беспилотников на предприятии "Кронштадт"

Заместитель председателя Совета безопасности ознакомился с разработанной на предприятии технологией производства деталей из композитных материалов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил в Москве промышленно-производственный комплекс компании "Кронштадт", где ознакомился с процессом разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Экскурсию по производственным цехам для Медведева провели председатель совета директоров компании Борис Алешин, генеральный директор Сергей Богатиков и генеральный конструктор Николай Долженков. Замглавы СБ РФ ознакомился с разработанной на предприятии технологией производства деталей из композитных материалов, осмотрел залы стапельной и внестапельной сборки и цех окончательной сборки.

Гостю представили уникальные разработки "Кронштадта", среди которых уже существующий и прошедший государственные испытания беспилотный летательный аппарат "Орион" и перспективные беспилотники "Гелиос" и "Фрегат", а также мобильные пункты управления такими летательными аппаратами.

Алешин рассказал Медведеву о производственных площадках предприятия, расположенных в разных регионах страны, поделился планами расширения мощностей в Москве, где намерены увеличить серийное производство. Замглавы СБ отметил, что "серийность - это главное и для производителя, и для государства, и для покупателей, включая Минобороны".

"Помню, как мне на протяжении лет десяти на всяких выставках показывали "перспективные беспилотники". Я уже устал считать количество фирм, которые презентовали их, но все это выглядело, как доморощенный продукт, сделанный на коленке, который предлагают государству. Рассчитываю на то, что здесь у нас совсем другая история", - добавил Медведев. Отвечая на вопросы замглавы Совбеза, представители компании рассказали, что все значимые элементы продукции завода, а также программное обеспечение отечественного изготовления и что все разработки запатентованы.

По завершении осмотра Медведев обсудил с руководством "Кронштадта", а также с представителями профильных ведомств перспективы развития беспилотной авиации в России.

О предприятии

"Кронштадт" - российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве наукоемкой продукции и решений, необходимых для создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств в воздухе, на море и на суше. Компания имеет опыт разработки и эксплуатации беспилотных систем, является одним из ведущих в стране предприятий в области беспилотной техники и технологий.

На предприятии производят комплексы с беспилотниками большой продолжительности полета, беспилотниками внеаэродромного базирования, бортовое оборудование БЛА, программное обеспечение комплексов с БЛА, комплексы управления для безэкипажных катеров и др.

Штат компании составляет более 1500 человек, из которых более 60% - инженеры-конструкторы. Производственные мощности компании расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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