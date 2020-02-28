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В Крыму в мае пройдут Дни Индии

Рассматривается также проведение осенью Дней Крыма в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /ТАСС/. В Крыму в мае планируется провести Дни Индии, прорабатывается вопрос проведения Дней Республики Крым в Индии. Об этом сообщили в пятницу российским корреспондентам в Нью-Дели зампредседателя Совета министров Крыма - постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов и зампредседателя Совета министров Крыма - министр финансов республики Ирина Кивико.

"Мы прибыли сюда, заранее подготовив определенные вопросы для сотрудничества Республики Крым с Индией. Нами было получено предложение индийской стороны о проведении Дней культуры Индии в Крыму. Мы с интересом и благодарностью восприняли это приглашение. И одна из целей нашей поездки состояла именно в том, чтобы договориться о проведении этих дней. Мы условились провести их в мае", - отметил Мурадов.

Он добавил, что в рамках мероприятия выступят творческие коллективы, представят йогу и другие индийские традиционные искусства и практики, а также продемонстрируют нациолнальное кулинарное искусство.

"Мы проработаем программу мероприятий с индийским культурным центром в Москве. Поддержка этим Дням была высказана на уровне индийского парламента во время визита делегации Госдумы в Индию в январе текущего года. Об этом была достигнута предварительная договоренность депутатом Натальей Поклонской в беседе с руководством индийского парламента", - сообщил Мурадов.

Как добавила Кивико, рассматривается возможность проведения ответного мероприятия крымчан. "Индийские друзья просят нас провести осенью Дни Республики Крым в Индии. Будем прорабатывать", - сказала она.

Теги
ИндияРоссияКрым
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