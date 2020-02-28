Вице-спикер Думы выступила против вывода абортов из системы ОМС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") считает нецелесообразным вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

"У нас в стране пока нет достаточного количества центров помощи женщинам в кризисных ситуациях, чтобы выводить аборты из системы ОМС. Поэтому давайте оставим российским женщинам право решать и возможность исполнить свое решение", - приводит слова Епифановой ее пресс-служба.

По ее мнению, запрет абортов не улучшит демографию, а "прибавит криминала и женской смертности". "Решение об искусственном прерывании беременности может приниматься не только по желанию будущей матери, но и по вполне объективным медицинским показаниям. Разделить эти потоки, на мой взгляд, нереально. Да и с точки зрения борьбы с коррупцией шаг совсем недальновидный", - полагает она.

Парламентарий также выступила против запрета суррогатного материнства и искусственного оплодотворения (ЭКО). "Часто бывает, что одна из этих процедур - единственный способ сохранить семью. Ситуация, когда супруги не могут родить ребенка, становится трагедией и способствует разводу", - отметила Епифанова.

В среду почетный председатель исполкома Союза педиатров России, член президиума РАН Александр Баранов поддержал предложение Русской православной церкви (РПЦ) о выводе абортов из системы ОМС, а также раскритиковал практику суррогатного материнства.

РПЦ долгое время выступает за вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования. По оценке предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, сокращение количества абортов вследствие такого шага позволит за 10 лет увеличить население России на 10 млн человек.