В Подмосковье врачи удалили женщине пятикилограммовую раковую опухоль

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Врачи онкологического отделения Ступинской больницы удалили 60-летней пациентке гигантскую раковую опухоль левого яичника весом в 5 кг. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Последние полгода пациентка теряла в весе, похудев на десять килограммов. При этом она заметила нарастающее увеличение живота, но к врачам не обращалась. Женщине провели комплексное обследование и обнаружили опухоль левого яичника с наличием большого количества жидкости в свободной брюшной полости", - приводит пресс-служба слова проводившего операцию хирурга-онколога Виталия Коваленко.

В настоящее время состояние женщины оценивается как удовлетворительное.