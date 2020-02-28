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В Подмосковье врачи удалили женщине пятикилограммовую раковую опухоль

Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Врачи онкологического отделения Ступинской больницы удалили 60-летней пациентке гигантскую раковую опухоль левого яичника весом в 5 кг. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Последние полгода пациентка теряла в весе, похудев на десять килограммов. При этом она заметила нарастающее увеличение живота, но к врачам не обращалась. Женщине провели комплексное обследование и обнаружили опухоль левого яичника с наличием большого количества жидкости в свободной брюшной полости", - приводит пресс-служба слова проводившего операцию хирурга-онколога Виталия Коваленко.

В настоящее время состояние женщины оценивается как удовлетворительное.

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