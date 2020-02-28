Посольство России в Баку готово оказать содействие россиянину, заразившемуся коронавирусом

БАКУ, 28 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Баку знает о том, что прибывший в Азербайджан из Ирана россиянин заразился коронавирусом, и готово оказать ему необходимое содействие. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в пятницу пресс-атташе диппредставительства Алина Золотарева.

"Мы получили необходимую информацию об этом случае от азербайджанской стороны, которая подтвердила, что заразившийся является гражданином России. Мы находимся в контакте с соответствующими органами для оказания ему необходимого содействия", - сказала представитель посольства.

Ранее оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана сообщил о первом зарегистрированном случае заражения коронавирусом на территории страны, отметив, что инфицированный является россиянином, прибывшим в страну из Ирана. Каких-либо других подробностей о личности заболевшего не сообщается. В штабе отметили, что он помещен в специальный инфекционный блок, состояние его стабильное.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс. Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 388, при этом зафиксировано по меньшей мере 34 летальных исхода.