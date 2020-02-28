Петербург и итальянские города Римини и Равенна договорились о сотрудничестве в туризме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербург и города Римини и Равенна, расположенные в регионе Эмилия-Романья в северной части Италии, договорились о сотрудничестве в туристической сфере. Соответствующее трехстороннее соглашение подписано в пятницу.

"Мы видим, что наше сотрудничество развивается очень активно, и, как следствие, было принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между городами Равенна, Римини и Санкт-Петербург. Сотрудничество подразумевает развитие перспективных отношений, обмен актуальной и интересной информацией", - сказала на церемонии подписания и.о. генерального директора Городского туристско-информационного бюро Надежда Петрова.

С итальянской стороны соглашение подписали гендиректор международного аэропорта Римини и Сан-Марино, руководитель офиса Visit Petersburg в Римини Леонардо Корбуччи, а также советник по туризму города Равенна Джакомо Константини.

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич напомнил, что представительство Visit Petersburg в Римини стало одним из первых зарубежных центров, занимающихся продвижением туристических возможностей города на Неве, - сейчас таких офисов 14.

Говоря о турпотоке из Италии в Петербург, глава комитета сказал, что если в 2019 году город посетили 75 тыс. итальянских туристов, тогда как в 2018 году эта цифра составляла 61 тыс. "Поэтому в таком информационном формате мы видим эффективный инструмент сотрудничества", - пояснил он, добавив, что Петербург "готов предоставлять свои площадки для взаимного маркетинга".

По словам Корбуччи, подписанное соглашение между Равенной, Римини и Петербургом "станет правовой и информационной основой для развития как социальных, так и экономических и культурных проектов".

Италия и коронавирус

Комментируя по просьбе журналистов ситуацию с распространением нового коронавируса в Италии, Корбуччи отметил, что регионы Эмилия-Романья, Ломбардия и Венето, в которых за последнюю неделю были выявлены случаи заражения, имеют наиболее высокий уровень медицинских услуг в стране.

В свою очередь, говоря о Петербурге, Панкевич сказал, что в городе "на сегодняшний день все идет стабильно". "Все меры нашими коллегами уже приняты. Мы все равно ждем взаимного обмена туристскими потоками. Надеемся, что все будет хорошо, и мы все своевременно реагируем", - отметил он, пожелав итальянским коллегам благополучно преодолеть нынешнюю ситуацию.

В Италии в северной области Ломбардия локальная вспышка коронавируса была зафиксирована 21 февраля, затем случаи заражения были выявлены в других областях - Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где растет число заболевших. Об отдельных случаях известно в 12 областях, сейчас 10 городов в Ломбардии и один в Венето полностью изолированы. Ограничительные меры ввели в нескольких регионах, они распространяются на школы, общественные места и учреждения культуры, развлекательные заведения. Несколько компаний перевел своих сотрудников на дистанционный режим работы. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 650 человек, зафиксировано 17 летальных исходов. Более 40 человек излечились.