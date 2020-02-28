Россия и Белоруссия создадут рабочую группу для решения санитарных вопросов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. России и Белоруссия по итогам заседания коллегии Роспотребнадзора и Минздрава республики решили создать совместную рабочую группы для обсуждения и урегулирования вопросов по санитарно-эпидемиологическому нормированию. Об этом в пятницу сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"По итогам заседания было принято решение создать совместную рабочую группу России и Белоруссии для оперативного решения вопросов, связанных с санитарно-эпидемиологическим нормированием, в том числе обеспечения возможности проведения предварительных консультаций. Планируется, что в состав группы войдут представители компетентных органов двух стран, а также профильных научных организации. Стороны подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшую совместную работу, направленную на углубление сотрудничества, информационного обмена и укрепление позиций Российской Федерации и Республики Беларусь на международной арене", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заседание коллегии прошло под председательством руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой и замминистра здравоохранения Белоруссии Натальи Жуковой.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере санитарно-эпидемиологического нормирования.