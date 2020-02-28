Лукашенко не считает закрытие границ эффективной мерой сдерживания коронавируса

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает эффективными предпринимаемые в республике меры в связи с распространением коронавируса и выступает против закрытия границ для его сдерживания. Об этом глава государства заявил в пятницу на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии.

"Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении - это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Он отметил, что считает все принимаемые в стране меры правильными. "Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае", - отметил он. По его словам, люди в стране также спокойно относятся к предпринимаемым мерам. "Нормально люди к этому относятся. Тихо, спокойно, без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все", - сказал глава государства.

По его словам, врачи, которые контактируют с заразившимися, конечно, должны вести себя так, чтобы свести риск заболевания к минимуму. "Работайте тихо, как вы сейчас боретесь с этим несчастным вирусом", - подчеркнул глава государства. Президент заметил, что вирус получил широкое распространение в разных странах мира, уже идет речь о том, чтобы перенести на год проведение Олимпийских игр. По его словам, в такой ситуации медики также не должны допускать паники среди населения. "Начнете вопить, шуметь - как минимум, маски в аптеках закончатся или подорожают в сто раз. Мы, конечно, этого не допустим, - отметил президент. - Люди пойдут и лекарства порасхватывают, кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса. Надо работать спокойно, на опережение, но работать аккуратно, объясняя людям".

В пятницу Минздрав сообщил, что в Белоруссии выявлен первый завозной случай заражения коронавирусом нового типа у гражданина Ирана, студента одного их белорусских вузов. Белоруссия для профилактики коронавируса организовала широкий лабораторный контроль, в том числе в аэропорту Минска. Усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на госгранице в отношении лиц, прибывающих не только из Китая, но и из Италии, Южной Кореи, Ирана.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Помимо КНР, случаи заражения были выявлены в 50 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.