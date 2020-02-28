В Гонконге на карантин отправляют домашних животных, у хозяев которых найден коронавирус

ТАСС, 28 февраля. Всех домашних животных, принадлежащих инфицированным коронавирусом жителям Гонконга, поместят на двухнедельный карантин. Это сообщение заведующего отделением инфекционных заболеваний Центра здравоохранения Гонконга Чжана Чжуцзюня опубликовала в пятницу газета "South China Morning Post" .

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"В качестве мер предосторожности мы попросим всех [инфицированных] владельцев домашних животных передать их сотрудникам Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы [на двухнедельный карантин]", - отметила Чжан Чжуцзюнь.

Ранее в пятницу власти Гонконга сообщили о расследовании первого случая возможной передачи коронавируса от человека домашнему животному. Предварительные тесты выявили признаки инфекции в организме собаки, принадлежащей мужчине, у которого диагностировали заболевание.

В настоящее время в Гонконге подтверждено 94 случаев инфицирования коронавирусом. Два жителя этого специального административного района КНР скончались.