В Мексике выявили первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Мексики зафиксировали первый в стране случай заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения латиноамериканской страны Уго Лопес на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

"Сегодня у нас уже есть один подтвержденный случай коронавируса", - сказал он. По словам чиновника, состояние пациента стабильное, он переносит вызванное вирусом заболевание "в легкой форме".

По данным газеты "Миленио", речь идет о 35-летнем гражданине Италии, который проходит лечение в Национальном институте респираторных заболеваний в Мехико. Лопес отметил, что мексиканские власти проверяют состояние всех, с кем заболевший мог вступать в контакт после заражения.